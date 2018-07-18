TMW, L'Udinese è adesso disposta a cedere De Paul alla Fiorentina. I dettagli sulla trattativa...

La Fiorentina non molla. Tutto su Rodrigo De Paul, argentino di casa Udinese, che ha già dato il suo placet e la sua preferenza al trasferimento in viola. Tre giorni fa l'ultima offerta formale e uffi...

La Fiorentina non molla. Tutto su Rodrigo De Paul, argentino di casa Udinese, che ha già dato il suo placet e la sua preferenza al trasferimento in viola. Tre giorni fa l'ultima offerta formale e ufficiale del club gigliato per il classe '94 di Sarandì, il muro della società friulana. Adesso, dopo che il giocatore ha esplicitato al club la volontà di partire destinazione Toscana, sembra esser filtrata un'apertura. Dopo il no secco, adesso le parti trattano: la richiesta di 15 milioni non è raggiunta dalle proposte gigliate ma le trattative adesso sono in corso. Nelle scorse ore è filtrata anche l'ipotesi scambio con Riccardo Saponara che però non sembra trovare adesso riscontri. Però la Fiorentina non molla De Paul. E l'Udinese, ora, apre.