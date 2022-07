L’Empoli torna in pressing per il centrocampista della Fiorentina Szymon Zurkowski, già azzurro negli ultimi due anni e che i toscani confermerebbero volentieri. Sempre per quanto riguarda le uscite viola, per Bartomej Dragowski rimane viva l’ipotesi Spezia. Lo scrive TMW.

LEGGI ANCHE, (FOTO) JOE BARONE PASSEGGIA PER LE VIE DI MOENA E SI FERMA A PARLARE CON I TIFOSI VIOLA