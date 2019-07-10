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TMW, l'agente di Pezzella non rilascia dichiarazioni all'uscita da Casa Milan

Dopo circa mezz'ora di incontro con la dirigenza rossonera, l'agente argentino Martin Guastadisegno ha lasciato la sede del Milan in via Aldo Rossi a Milano: il procuratore di German Pezzella è andato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 luglio 2019 17:33
TMW, l'agente di Pezzella non rilascia dichiarazioni all'uscita da Casa Milan - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Dopo circa mezz'ora di incontro con la dirigenza rossonera, l'agente argentino Martin Guastadisegno ha lasciato la sede del Milan in via Aldo Rossi a Milano: il procuratore di German Pezzella è andato via senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti fuori da Casa Milan.

 

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