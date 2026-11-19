TMW, La Lazio si muove concretamente per Brescianini, ottimi rapporti con Riso

La Fiorentina non è intenzionata a cederlo salvo offerte irrinunciabili

La Fiorentina la scorsa estate ha riscattato Marco Brescianini a 12 milioni di euro e Paolo Vanoli lo sta utilizzando molto più frequentemente rispetto a quanto fatto invece da Fabio Grosso. Secondo quanto raccolto da TMW e come già anticipato da Firenze Viola, il club gigliato non ha intenzione di cederlo a meno che non arrivino offerte irrinunciabili, ma le squadre che lo apprezzano non mancano.

Negli ultimi giorni la Lazio ha mosso dei passi concreti per il calciatore, facendo presente di volerlo portare nella Capitale. I rapporti tra i biancocelesti e il suo agente Giuseppe Riso sono ottimi, come dimostrano le operazioni Davide Frattesi e Andrea Pinamonti, motivo per cui è comunque un'eventualità da non scartare. Il suo impiego sarà decisivo per capire l'evolversi della situazione. Lo riporta TMW.