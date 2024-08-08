TMW: "La Juventus non molla Nico Gonzalez che rimane un obbiettivo, il giocatore piace anche a Gasperini"

La Juventus non lascia, anzi, raddoppia. Perché è pronta l'offerta per Teun Koopmeiners da 50 milioni più bonus dopo le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini e l'intenzione, da parte dell'olandese, di...

La Juventus non lascia, anzi, raddoppia. Perché è pronta l'offerta per Teun Koopmeiners da 50 milioni più bonus dopo le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini e l'intenzione, da parte dell'olandese, di forzare la mano non partecipando agli allenamenti. Ma dopo quella Giuntoli ha deciso che non si fermerà, perché gli serve un'ala, meglio due. Così se è vero che per Galeno potrebbe anche esserci un accordo intorno ai 30 milioni di euro con il Porto, bonus inclusi, anche Nico Gonzalez rimane obiettivo sensibile. In comune con l'Atalanta, peraltro, che potrebbe utilizzare la proposta per Koopmeiners per riversare i milioni che saranno ricevuti proprio per l'argentino. Gasperini ha dato il sui placet per l'argentino, ma la Juventus deve far quadrare il cerchio dopo avere di fatto messo fuori rosa Federico Chiesa: non c'è più possibilità di una riabilitazione per lui, sarà ceduto qualora dovesse arrivare una proposta interessante, ma il grande rischio è che non giochi per un periodo Si vedrà, ma quello che è certo è che la Juventus non ha nessuna intenzione di lasciare Nico Gonzalez, anche se dovesse arrivare a Teun Koopmeiners. Da capire se i bianconeri riusciranno a fare jackpot, andando a centrare tutti gli obiettivi di un'estate obiettivamente frizzante. Lo scrive Tuttomercatoweb

GENOA SU CANCELLIERI COME POST GUDMUNDSSON

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