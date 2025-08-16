TMW: “La Fiorentina ha comunicato all’Atalanta che Gosens non si muove da Firenze, neanche su rilancio”

La Fiorentina ha fatto sapere alla Dea che il giocatore teutonico non si muoverà dalla Toscana

Robin Gosens ha stupito tutti nella scorsa stagione con la Fiorentina, ed è per questo che nelle ore scorse l'Atalanta ha voluto provare a formulare un'offerta per il calciatore tedesco pari a 12 milioni di euro, prontamente rifiutata dal club viola. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, i dirigenti viola hanno fatto sapere alla Dea che, anche in caso di rilancio, la proposta non sarà accettata: il giocatore teutonico non si muoverà dalla Toscana.

Una presa di posizione importante per il club gigliato, che testimonia una volta di più, le ambizioni da parte della società, che vuole cercare di migliorare anno dopo anno il proprio piazzamento.