TMW, la Fiorentina blinda Kayode, ad un passo il rinnovo del contratto con sostanziale aumento

Nel focus di TMW si parla anche di Kayode: “C’è un Kayode da tenersi ben stretto. Di altre trattative in corso, al momento, c’è poco da segnalare. Rinnovato fino al 2028 e adeguato il contratto di Nicolas Gonzalez, il prossimo passaggio riguarderà il baby Michael Kayode, in grado di conquistare tutti già dalle prime uscite. Il suo contratto da circa 30mila euro netti l’anno sarà adeguato verso l’alto e la scadenza, 30 giugno 2025 con opzione annuale, estesa in avanti”.

