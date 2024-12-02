TMW: "In Lega si discuterà anche di Fiorentina-Empoli, in caso di rinvio l'Empoli non si opporrebbe"

Il mondo della Fiorentina ha tenuto il fiato sospeso per molte ore da quando ieri sera, al minuto 17 della partita tra Fiorentina e Inter, il calciatore viola Edoardo Bove ha perso conoscenza sul rett...

Il mondo della Fiorentina ha tenuto il fiato sospeso per molte ore da quando ieri sera, al minuto 17 della partita tra Fiorentina e Inter, il calciatore viola Edoardo Bove ha perso conoscenza sul rettangolo verde tanto da venir soccorso in barella e trasportato fuori dallo stadio Franchi con l'ambulanza. Ricoverato presso l'ospedale cittadino di Careggi, nelle ultime ore il quadro clinico del calciatore ha fornito rassicurazioni sparse, quantomeno sul fatto che non sia in pericolo di vita.

In attesa di sapere quando verranno disputati i 73 minuti più recupero mancanti, ci si interroga anche sul prossimo impegno dei viola, mercoledì sera in Coppa Italia contro i cugini in maglia azzurra dell'Empoli. La disputa o meno dell'incontro sarà oggetto della riunione straordinaria che si terrà oggi in Lega Serie A. Oltre all'individuazione della data giusta per terminare la sfida sospesa tra Fiorentina e Inter, infatti, sarà presa in esame anche l'eventualità che venga rinviata pure la sfida di Coppa Italia di mercoledì sera e recuperata a gennaio, nei giorni della Supercoppa. Attesi aggiornamenti attorno all'ora di pranzo, secondo quanto appreso da parte di TMW, l'Empoli non si opporrebbe. Lo scrive Tuttomercatoweb

MALORE BOVE

https://www.labaroviola.com/repubblica-svela-bove-arresto-cardiaco-dovuto-a-una-torsione-di-punta-il-referto-con-cui-e-arrivato-in-ospedale/279123/