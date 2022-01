TMW, il Venezia chiede Ranieri alla Salernitana, il giocatore è in prestito dalla Fiorentina

Nelle problematica prima parte di stagione della Salernitana Luca Ranieri, difensore mancino arrivato in prestito la scorsa estate dalla Fiorentina, è stata una delle poche, pochissime note negative. Un rendimento, quello del classe 1999, che ha inevitabilmente attratto le attenzioni di altre società. Una su tutte, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com: il Venezia di Paolo Zanetti. La possibilità, però, che il giocatore spezzino si trasferisca in Laguna al momento appaiono poche. Da Salerno, infatti, finora sono arrivati segnali che difficilmente possono far sperare in un addio anticipato del giocatore della Nazionale Under21.

TUTTI I NODI VENGONO AL PETTINE