TMW, il Genoa cerca un attaccante in vista della cessione di Gudmundsson, piace Saldanha

Saldanha è il nome dell'attaccante su cui il Genoa ha messo gli occhi dopo la cessione di Retegui e quella possibile di Gudmundsson

Il Genoa è a caccia di un attaccante, soprattutto dopo la cessione di Retegui all’Atalanta e anche in vista di una possibile cessione di Gudmundsson in direzione Fiorentina. In questo momento, secondo quanto raccolto da TMW ci sono diversi nomi al vaglio. Un’idea è rappresentata da Matheus Saldanha, centravanti brasiliano del Partizan Belgrado, classe 1999.

L’anno scorso nel campionato serbo in 22 partite ha realizzato 16 gol. La sua valutazione è intorno agli 8 milioni di euro. È legato al Partizan da un contratto fino al 2027. Da capire se quello che ora è solo un interessamento potrà diventare un’ipotesi estremamente concreta.

TOP E FLOP DELLA FIORENTINA CONTRO IL FRIBURGO

https://www.labaroviola.com/top-e-flop-fiorentina-kean-inventa-dodo-incanta-bene-amrabat-malino-parisi-e-sottil/263732/