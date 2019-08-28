Labaro Viola

TMW, il Cholito gradisce la Sampdoria. Si può chiudere in prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni

La Sampdoria si è fiondata su Giovanni Simeone. Secondo quanto raccolto da TMW, il Cholito, che ha dato il suo gradimento al trasferimento, può arrivare alla corte di Di Francesco in prestito con obbl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 01:16
TMW, il Cholito gradisce la Sampdoria. Si può chiudere in prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni -
News
Fiorentina
Sampdoria
Simeone
Condividi

La Sampdoria si è fiondata su Giovanni Simeone. Secondo quanto raccolto da TMW, il Cholito, che ha dato il suo gradimento al trasferimento, può arrivare alla corte di Di Francesco in prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni.

 

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok