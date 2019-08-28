TMW, il Cholito gradisce la Sampdoria. Si può chiudere in prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni
La Sampdoria si è fiondata su Giovanni Simeone. Secondo quanto raccolto da TMW, il Cholito, che ha dato il suo gradimento al trasferimento, può arrivare alla corte di Di Francesco in prestito con obbl...
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 01:16
La Sampdoria si è fiondata su Giovanni Simeone. Secondo quanto raccolto da TMW, il Cholito, che ha dato il suo gradimento al trasferimento, può arrivare alla corte di Di Francesco in prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni.
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