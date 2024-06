TMW, il Cagliari vuole Nzola ma la Fiorentina lo ha pagato 12 milioni e non lo svende per poco

Il Cagliari comincia a fare i primi passi nel mercato, in attesa dell’arrivo del nuovo allenatore Davide Nicola. Secondo quanto raccolto da TMW, le prime mosse del club sardo potrebbero riguardare l’attacco. Andrea Petagna potrebbe lasciare la Sardegna, mentre Lapadula potrebbe cercare una nuova squadra.

I dirigenti del Cagliari, guidati da Tommaso Giulini, stanno concentrando la loro attenzione principalmente su due giocatori, anche se le trattative non sono ancora in fase avanzata. Il primo è Roberto Piccoli, attaccante che è tornato all’Atalanta dopo una stagione al Lecce. Il secondo è M’bala Nzola, attaccante della Fiorentina che non ha impressionato nel suo primo anno con la squadra viola. Tuttavia, Pradè e Goretti non lo lasceranno andare a un prezzo basso, considerando i quasi 12 milioni investiti l’estate scorsa per portarlo sotto la guida di Vincenzo Italiano.

È importante anche prestare attenzione ai movimenti sulle corsie. Al momento, il profilo più apprezzato in questo senso è quello di Nadir Zortea, un giocatore che ha recentemente terminato un prestito al Frosinone ed è tornato all’Atalanta. Questo potrebbe portare a una doppia trattativa con il club bergamasco. Oltre al Cagliari, anche Monza, Bologna (che però ha già acquisito Holm e Juan Miranda) e Nizza hanno mostrato interesse per Zortea.

