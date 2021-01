TMW, l’Hellas Verona vuole Duncan: può lasciare la Fiorentina a titolo definitivo

L’Hellas Verona cerca il colpo in mediana e il nome caldo degli ultimi minuti è Alfred Duncan. Dopo la richiesta da parte di Ivan Juric di rinforzi, trattative in corso con la Fiorentina. Ai viola rientrerà Marco Benassi col prestito che si interromperà in anticipo ma Duncan potrebbe andare a Verona a titolo definitivo. Trattativa in corso tra club, il club scaligero non vuol perdere tempo e regalare subito un colpo importante a Juric. Sull’ex giocatore del Sassuolo anche il Torino. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.

LEGGI ANCHE, SUPERCOPPA, LA FIORENTINA FEMMINILE BATTE IL MILAN 2-1 E VOLA IN FINALE. DOMENICA SFIDERÀ LA JUVE