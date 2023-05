TMW, Fiorentina segue Williams terzino sinistro dello United. Arriverebbe in prestito con diritto

Nome nuovo per la fascia sinistra della Fiorentina. Si tratta di Brandon Williams, terzino sinistro del Manchester United, rimasto fuori per tutta la stagione a causa di un lungo infortunio che non gli ha permesso di sfondare dopo un’ottima stagione al Norwich. Il difensore arriverebbe in prestito con diritto di riscatto – fissato a cinque milioni di euro – e rinnoverebbe precedentemente con lo United essendo in scadenza al 30 giugno del 2024. Lo riporta TMW.

L’EX ALLENATORE DELLA FIORENTINA PRESENTA LA FINALE DI COPPA ITALIA