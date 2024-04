TMW: “È il miglior Mandragora di sempre, l’unico non in bilico nella mediana della Fiorentina”

Prestazione brillante di Rolando Mandragora in Fiorentina-Atalanta, autore di un gol meraviglioso che regala un vantaggio, seppur minimo, ai viola in questo primo step. Ma al di là della rete realizzata, è stato uno dei protagonisti della gara, con una prova di determinazione, di voglia e soprattutto di sacrificio. Il centrocampista classe 1997 è in crescita, nonostante non abbia regalato molte gioie nella prima parte di stagione. La difficoltà nel trovare continuità era piuttosto evidente, ma la musica sembra stia cambiando e lo segnalano i numeri: questa è la sua miglior stagione a livello realizzativo, avendo segnato in totale 5 gol (3 in campionato, 1 in Conference e 1 in Coppa Italia). Dalla prossima stagione per la Fiorentina sarà rivoluzione a centrocampo, tra contratti in scadenza (Bonaventura e Duncan) e riscatti che difficilmente potranno essere esercitati (Arthur e Maxime Lopez); situazione ben diversa è quella di Mandragora, il cui contratto scadrà nel 2026, sottolineando anche la voglia di restare a Firenze. Questo si è evinto a gennaio, quando il centrocampista ha rifiutato l’offerta del Besiktas, respinta al mittente anche dal club Viola. Lo riporta TMW.

