TMW, Dragowski, si complica il rinnovo. L’Atalanta lo vuole ma la Fiorentina spara, chiede 30 milioni

La Fiorentina vorrebbe rinnovare il contratto a Bartolomiej Dragowski, portiere polacco che negli scorsi mesi è stato sondato da più club come Milan e Roma. Il problema, come per Vlahovic, sono le cifre. L’estremo difensore ha intenzione di chiedere un ingaggio oltre i 2 milioni, anche in virtù delle richieste fatte alle varie squadre che hanno chiesto una valutazione. I viola sparano alto, oltre i 30 milioni.

Tra le ultime a iscriversi alla corsa per Dragowski c’è l’Atalanta, che hanno intenzione di monetizzare dalla cessione di Gollini. Il prezzo giusto per l’ex Verona è di 15 milioni, anche se quello dei portieri è un mercato a incastro. Il domino dovrebbe partire da Donnarumma, con poi Roma, Torino, la stessa Fiorentina, forse anche l’Inter, tutte alla ricerca di un portiere. E poi c’è il caso Szczesny alla Juventus… Lo riporta TMW.

