Arrivano conferme su quanto raccontato da Alfredo Pedullà: Edin Dzeko è pronto a tornare in Serie A. Stando quanto riportato da TMW, dopo l’addio all’Inter e due stagioni in Turchia con la maglia del Fenerbahce, il centravanti bosniaco sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Nelle ultime ore, nonostante il pressing del Bologna, Dzeko ha detto sì alla Fiorentina e nelle prossime ore metterà nero su bianco il suo nuovo accordo che avrà validità una stagione con opzione per il secondo anno.