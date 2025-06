Pedullà: “Dzeko viaggia veloce verso la Fiorentina. Base d’intesa, firma per un anno con opzione”

Martedì scorso era una sorpresa, che vi abbiamo anticipato, adesso non più. Edin Dzeko viaggia veloce, velocissimo, verso la Fiorentina. Il Bologna è stato a lungo in vantaggio, ma poi il club viola ha fatto irruzione e ha conquistato un vantaggio ormai incolmabile. Una scelta di Stefano Pioli, avallata dal club, ormai si tratta di aspettare gli aspetti formali. Ma i contatti continui si sono tramutati in una base di intesa con la Fiorentina: Dzeko firmerà quasi sicuramente per un anno, scadenza 2026, con opIone per un’altra stagione. A scriverlo è Alfredo Pedullà.