TMW: "Colpani domani sarà a Firenze per sostenere le visite mediche e firmare il contratto"

La trattativa Colpani-Fiorentina è in chiusura e domani il centrocampista sarà a Firenze per le visite mediche

A cura di Redazione Labaroviola 25 luglio 2024 17:36

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