TMW: "Colpani domani sarà a Firenze per sostenere le visite mediche e firmare il contratto"
La trattativa Colpani-Fiorentina è in chiusura e domani il centrocampista sarà a Firenze per le visite mediche
Andrea Colpani a un passo dalla Fiorentina, trattativa in chiusura. Secondo quanto riporta TMW, il Flaco inizierà ufficialmente la sua avventura in viola a partire da domani, ritrovando Raffaele Palladino. La Viola ha definito l'accordo sulla base del prestito oneroso fissato a 4 milioni di euro, con diritto di riscatto a 12. Colpani domani sarà a Firenze per sostenere le visite mediche prima di firmare il contratto. Arriva dunque il primo colpo a centrocampo e presto l'oramai ex brianzolo potrà mettersi a disposizione del mister.
PEDULLÀ ANNUNCIA: “COLPANI IN CHIUSURA ALLA FIORENTINA IN PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO”
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