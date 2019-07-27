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TMW, Castrovilli è nel mirino di Sampdoria e Spal ma la Fiorentina vuole blindarlo

Secondo quanto raccolto da TMW, Sampdoria e SPAL avrebbero messo nel mirino il giovane talento della Fiorentina Gaetano Castrovilli. Il ragazzo, reduce dall'ottimo biennio alla Cremonese, piace molto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 luglio 2019 11:07
TMW, Castrovilli è nel mirino di Sampdoria e Spal ma la Fiorentina vuole blindarlo -
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Secondo quanto raccolto da TMW, Sampdoria e SPAL avrebbero messo nel mirino il giovane talento della Fiorentina Gaetano Castrovilli. Il ragazzo, reduce dall'ottimo biennio alla Cremonese, piace molto ai due club, ma la Fiorentina è pronta a blindare il giovane centrocampista che ha un contratto in scadenza nel 2021 con i gigliati.

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