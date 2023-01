Entro i prossimi due giorni la Fiorentina ufficializzerà il nuovo contratto di Giacomo Bonaventura. Dopo aver chiuso l’accordo in occasione dell’ultimo summit col suo agente, il club viola è ora pronto a ufficializzare il nuovo accordo. La firma di un contratto per la prossima stagione con opzione per quella successiva arriverà tra domani e mercoledì. Lo riporta TMW

FIORENTINA VIGILE SU BELOTTI