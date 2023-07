La Fiorentina è vicina alla chiusura per l’arrivo in viola di Arthur, uno dei primi esuberi che lascerà la Juventus in questa sessione di mercato: l’ex Barcellona dovrebbe trasferirsi in viola in prestito oneroso a 2-3 milioni, con diritto di riscatto in favore della società di Commisso fissato a circa 20 milioni di euro. Trattativa lampo quella condotta da Pradè e Burdisso, che nel weekend hanno accelerato per regalare alla Fiorentina il terzo volto nuovo di questa estate. Lo riporta TMW