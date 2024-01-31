TMW annuncia: "Fiorentina offrirà 25 milioni per Gudmundsson, il Genoa chiede 30 ma può scendere"

Continua la trattativa tra Genoa e Fiorentina per portare Gudmundsson in viola, il Grifone continua a chiedere trenta milioni.

Non è conclusa la trattativa tra la Fiorentina e il Genoa per Albert Gudmundsson. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW nella giornata di oggi sono previsti nuovi contatti tra le parti, verosimilmente dopo che la società viola avrà definito la trattativa per Andrea Belotti, ma non sarà comunque facile per il club gigliato riuscire a convincere i rossoblù, che non vorrebbero rinunciare all'islandese nella seconda parte della stagione. Come noto, il Genoa ha fissato a 30 milioni di euro la cifra per lasciar partire il calciatore, autore di 9 gol nella Serie A in corso, mentre la Fiorentina era più orientata a offrire 20 nella giornata di ieri. Quasi certamente ci sarà una proposta da parte del club toscano, intorno ai 25 milioni. Da capire se il Genoa rimarrà arroccato sulle sue posizioni, ma la trattativa è pronta a scaldarsi ulteriormente in queste ore. Gudmundsson non presserà sul suo attuale club per chiedere la cessione, visto anche l'ottimo rapporto che lo lega alla società che lo ha lanciato in Italia e quindi dipenderà solo dalla Fiorentina, che dovrà avvicinarsi il più possibile alle richieste del Genoa per strappare il calciatore al Grifone. Intanto nella giornata di oggi gli agenti dell'islandese saranno a Genova per chiudere la trattativa legata all'arrivo di Vitinha in Liguria, e successivamente parleranno con la dirigenza anche dell'operazione con i viola. Lo scrive Tuttomercatoweb

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