Labaro Viola

TMW, alla Fiorentina piace Torregrossa del Brescia. La prossima estate...

Un’idea per la prossima stagione. Nonostante il cambio di allenatore e possibili ulteriori cambiamenti, la Fiorentina lavora anche per il futuro. Occhi sull’attaccante del Brescia Ernesto Torregrossa....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 aprile 2019 13:50
TMW, alla Fiorentina piace Torregrossa del Brescia. La prossima estate... -
Calciomercato
Fiorentina
Brescia
Torregrossa
Condividi

Un’idea per la prossima stagione. Nonostante il cambio di allenatore e possibili ulteriori cambiamenti, la Fiorentina lavora anche per il futuro. Occhi sull’attaccante del Brescia Ernesto Torregrossa. C’è il gradimento dei viola, è un profilo che piace e l’idea potrebbe diventare qualcosa di più nelle prossime settimane, quando anche il Brescia avrà le idee più chiare sulle strategie di mercato. Valutazioni in corso, la Fiorentina studia Torregrossa...

TMW

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok