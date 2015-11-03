Notizie Torregrossa Fiorentina

Moviola Gazzetta, il rigore per il Brescia c'era. Giusto annullare i due gol della Fiorentina
23 giugno 2020 10:23
Caceres prende al 69' il secondo giallo e viene espulso. La Fiorentina resta in dieci. Espulso anche Iachini
22 giugno 2020 21:05
Gazzetta, Fiorentina interessata a due calciatori del Brescia: si tratta di Cistana e Torregrossa
16 maggio 2020 11:16
Brescia, Torregrossa e Martella non saranno disponibili lunedì contro la Fiorentina
19 ottobre 2019 20:08
TMW, alla Fiorentina piace Torregrossa del Brescia. La prossima estate...
10 aprile 2019 13:50
Archivio