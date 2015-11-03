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Notizie Torregrossa Fiorentina

Moviola Gazzetta, il rigore per il Brescia c'era. Giusto annullare i due gol della Fiorentina

23 giugno 2020 10:23

Caceres prende al 69' il secondo giallo e viene espulso. La Fiorentina resta in dieci. Espulso anche Iachini

22 giugno 2020 21:05

Gazzetta, Fiorentina interessata a due calciatori del Brescia: si tratta di Cistana e Torregrossa

16 maggio 2020 11:16

Brescia, Torregrossa e Martella non saranno disponibili lunedì contro la Fiorentina

19 ottobre 2019 20:08

TMW, alla Fiorentina piace Torregrossa del Brescia. La prossima estate...

10 aprile 2019 13:50

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Sett. 26 Sett. 20
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