Brescia, Torregrossa e Martella non saranno disponibili lunedì contro la Fiorentina

Secondo Italpress, Torregrossa e Martella del Brescia non saranno disponibili per la sfida di lunedì con la Fiorentina. Il Brescia potrebbe recuperare Magnani e Ndoj, ma solamente dopo la rifinitura d...

A cura di Redazione Labaroviola 19 ottobre 2019 20:08

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