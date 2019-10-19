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Brescia, Torregrossa e Martella non saranno disponibili lunedì contro la Fiorentina

Secondo Italpress, Torregrossa e Martella del Brescia non saranno disponibili per la sfida di lunedì con la Fiorentina. Il Brescia potrebbe recuperare Magnani e Ndoj, ma solamente dopo la rifinitura d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 ottobre 2019 20:08
Brescia, Torregrossa e Martella non saranno disponibili lunedì contro la Fiorentina -
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Secondo Italpress, Torregrossa e Martella del Brescia non saranno disponibili per la sfida di lunedì con la Fiorentina. Il Brescia potrebbe recuperare Magnani e Ndoj, ma solamente dopo la rifinitura di domani si saprà. Ok Viviani, Balotelli ha smaltito l'influenza.

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