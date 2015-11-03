Notizie Italpress Fiorentina

Nardella: "Incontrerò Commisso prima che riparta. Il numero di incontri non misura il nostro rapporto"
01 ottobre 2021 15:17
Giani: "Se Commisso vuole un appuntamento, lo ricevo in regione"
03 febbraio 2021 14:18
Enrico Chiesa: "L'unico dispiacere è stato l'infortunio a Firenze"
27 dicembre 2020 14:58
Abete: "Riapertura degli stadi? Non è questo il momento opportuno"
23 agosto 2020 17:49
Brescia, Torregrossa e Martella non saranno disponibili lunedì contro la Fiorentina
19 ottobre 2019 20:08
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