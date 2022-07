Tirreno esalta Mandragora: “Velocità, dinamismo e geometrie. Sembra essere da sempre alla Fiorentina”

L’edizione di Firenze del Tirreno ha analizzato la prova di Rolando Mandragora contro il Trento. Il regista arrivato da poco più di un mese dalla Juventus, impiegato come play, ha fatto molto bene, catturando palloni, spezzando la manovra agli avversari e rilanciando subito il gioco con velocità e dinamismo. Il classe ’97, come chiede Vincenzo Italiano, ha toccato la palla sempre una volta, quasi mai due, e ha dimostrato di essersi calato nelle dinamiche della nuova squadra, quasi come se ci fosse da sempre, tanta è l’intelligenza tattica mostrata.