Tinti (Ag.Ruggeri): "Stagione straordinaria, Fiorentina e Roma lo hanno cercato, ma resta a Madrid"

L'agente dell'esterno italiano conferma gli interessamenti viola e della Roma ma allontana l'ipotesi di un trasferimento in estate

La pista Matteo Ruggeri-Fiorentina sembra destinata a raffreddarsi. A fare chiarezza sul futuro del laterale sinistro dell'Atletico Madrid è stato il suo procuratore Tullio Tinti, intervenuto negli studi di Sky Sport, dove ha parlato anche delle possibilità di un ritorno del classe 2002 in Serie A.

L'agente ha confermato come il giocatore sia stato seguito da diversi club italiani, tra cui proprio la Fiorentina, ma ha ribadito che al momento la priorità è rappresentata dalla permanenza a Madrid.

"Ha disputato una stagione straordinaria con l'Atletico Madrid. Per giocare in una piazza come Madrid serve una personalità importante. È normale che, dopo un'annata del genere, arrivino interessamenti, non solo da Roma e Fiorentina che l'hanno cercato, ma anche da altri club italiani e stranieri. Tuttavia l'intenzione dell'Atletico e del giocatore è quella di proseguire insieme. A gennaio il Nottingham Forest aveva chiesto informazioni, ma non era sul mercato e non lo è nemmeno oggi".

Parole che lasciano pochi margini di interpretazione e che ridimensionano la possibilità di vedere Ruggeri con la maglia viola nella prossima stagione. La Fiorentina resta vigile sul mercato degli esterni, ma per il momento il giocatore sembra destinato a continuare la propria esperienza con il club spagnolo.