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Tifoso Fiorentina si ferma in macchina e mette l'inno viola fuori l'albergo della Juventus

Curioso e simpatico quello che è accaduto questa mattina fuori l'albergo dove risiede la Juventus. Infatti un tifoso viola è passato con la sua automobile davanti l'hotel e ha messo a tutto volume l'i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2018 13:42
Tifoso Fiorentina si ferma in macchina e mette l'inno viola fuori l'albergo della Juventus - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Curioso e simpatico quello che è accaduto questa mattina fuori l'albergo dove risiede la Juventus. Infatti un tifoso viola è passato con la sua automobile davanti l'hotel e ha messo a tutto volume l'inno della Fiorentina. Lo ha raccontato Sport Mediaset. Ecco il video del racconto dell'accaduto

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