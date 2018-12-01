Tifoso Fiorentina si ferma in macchina e mette l'inno viola fuori l'albergo della Juventus
Curioso e simpatico quello che è accaduto questa mattina fuori l'albergo dove risiede la Juventus. Infatti un tifoso viola è passato con la sua automobile davanti l'hotel e ha messo a tutto volume l'i...
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2018 13:42
Curioso e simpatico quello che è accaduto questa mattina fuori l'albergo dove risiede la Juventus. Infatti un tifoso viola è passato con la sua automobile davanti l'hotel e ha messo a tutto volume l'inno della Fiorentina. Lo ha raccontato Sport Mediaset. Ecco il video del racconto dell'accaduto