Tifoso Fiorentina si ferma in macchina e mette l'inno viola fuori l'albergo della Juventus

Curioso e simpatico quello che è accaduto questa mattina fuori l'albergo dove risiede la Juventus. Infatti un tifoso viola è passato con la sua automobile davanti l'hotel e ha messo a tutto volume l'i...

A cura di Redazione Labaroviola 01 dicembre 2018 13:42

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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