I tifosi viola fanno partire la petizione, il nuovo stadio intitolato a Davide Astori

La notizia della morte di Davide Astori ha scosso tutto il mondo viola. Una tragedia senza precedenti in casa Fiorentina. Alcuni tifosi viola hanno fatto partire la petizione affinché il nuovo stadio...

La notizia della morte di Davide Astori ha scosso tutto il mondo viola. Una tragedia senza precedenti in casa Fiorentina. Alcuni tifosi viola hanno fatto partire la petizione affinché il nuovo stadio della Fiorentina sia dedicato e intitolato proprio al capitano della squadra viola. Questo il link della petizione che già sta acquisendo tante firme http://chn.ge/2FjBd6H