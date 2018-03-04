I tifosi viola fanno partire la petizione, il nuovo stadio intitolato a Davide Astori
La notizia della morte di Davide Astori ha scosso tutto il mondo viola. Una tragedia senza precedenti in casa Fiorentina. Alcuni tifosi viola hanno fatto partire la petizione affinché il nuovo stadio...
A cura di Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 14:25
La notizia della morte di Davide Astori ha scosso tutto il mondo viola. Una tragedia senza precedenti in casa Fiorentina. Alcuni tifosi viola hanno fatto partire la petizione affinché il nuovo stadio della Fiorentina sia dedicato e intitolato proprio al capitano della squadra viola. Questo il link della petizione che già sta acquisendo tante firme http://chn.ge/2FjBd6H