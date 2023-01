Tifosi furiosi, problemi su Dazn per Napoli-Juventus: “Problema temporaneo, controlla connessione”

“Ci scusiamo per l’interruzione”, recita il banner che compare una volta aperta la finestra “Zona Gol” o anche quella dedicata a Napoli-Juventus. “C’è un problema temporaneo con lo streaming di questo video. Prova a controllare la tua connessione Internet o a riavviare DAZN. Per maggiori informazioni vai alla sezione Guida”. Questo il messaggio appena sotto il banner: l’invito è a recarsi nell’area dedicata per cercare una soluzione al problema. Il match Napoli-Juventus è mostrato in esclusiva da Dazn, pertanto non esiste la possibilità di passare alla visione su un altro broadcaster. Come fare quindi per risolvere il problema di visione? Resta da capire se la soluzione verrà offerta nei prossimi minuti direttamente dalla piattaforma attraverso i canali social, come accaduto a inizio campionato, quando ai clienti venne fornito un link “esterno” che non creava alcun problema di visione.

LE PAROLE DI BUCCHIONI SU NICO GONZALEZ