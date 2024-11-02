Tifosi del Milan abbandonano lo stadio. Il motivo? Non hanno fatto entrare in curva i puniti di Firenze

Nel corso del primo tempo una scena insolita, i tifosi del Milan nel settore ospiti hanno abbandonato lo stadio

Gli ultras del Milan hanno lasciato il settore ospiti dell'U-Power stadium, dove erano arrivati per la partita con il Monza. Improvvisamente, quando la gara era cominciata da poco, lo spicchio centrale si è svuotato, con centinaia di tifosi rossoneri che si sono riversati all'esterno dell'impianto brianzolo.

Sembra, stando alle primissime informazioni apprese, che si tratti di una protesta scattata dopo che ad alcuni ultras è stato vietato l'accesso allo stadio. A quel punto il resto della Sud avrebbe deciso di uscire dall'U-Power in segno di solidarietà. L'ingresso sarebbe stato proibito ad alcuni tifosi che risultavano in "black list" perché daspati dopo la trasferta di Firenze, durante la quale sui bus di alcuni supporter rossoneri erano stati scoperti, e sequestrati, spranghe, coltelli e bastoni. Dal canto loro, invece, i tifosi bloccati ai cancelli avrebbero spiegato di non aver ricevuto nessuna notifica del provvedimento.

Gli ultras rossoneri - che dal giorno dell'arresto dei loro leader non espongono più lo striscione curva Sud Milano - erano arrivati all'ex Brianteo in corteo, accendendo anche alcuni fumogeni. Poi, poco dopo l'ingresso, la marcia indietro e la protesta. Lo scrive Milano Today

LE PAROLE DI CAPELLO SULLA FIORENTINA

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