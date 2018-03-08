Labaro Viola

Lo struggente messaggio di una juventina: "Ciao Davide, non ci sono colori che tengono, ho lavorato e sono passata a salutarti."

Questo il commovente testo affisso da una tifosa juventina alla cancellata del Franchi: "Ciao Davide, sono una tifosa Juventina, lo sottolineo perchè non c'è colore che tengano davanti alla morte. Pri...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 marzo 2018 19:39
Lo struggente messaggio di una juventina: "Ciao Davide, non ci sono colori che tengono, ho lavorato e sono passata a salutarti." -
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Questo il commovente testo affisso da una tifosa juventina alla cancellata del Franchi: "Ciao Davide, sono una tifosa Juventina, lo sottolineo perchè non c'è colore che tengano davanti alla morte. Prima di essere tifosi infatti siamo uomini. Ho finito di lavorare e sono venuta qui a salutarti. Da lassù potrai solo essere felice, che Dio consoli chi è rimasto qui. La tua morte mi ha toccato il cuore... Sono qui e penso di essere la voce di Torino "Sei grande." Che il tuo non esserci più sia da monito per tutti i tifosi. Il calcio è uno sport, la vita un'altra cosa. Vogliamoci bene fino a che possiamo. Noemi."

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