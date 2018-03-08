Lo struggente messaggio di una juventina: "Ciao Davide, non ci sono colori che tengono, ho lavorato e sono passata a salutarti."

Questo il commovente testo affisso da una tifosa juventina alla cancellata del Franchi: "Ciao Davide, sono una tifosa Juventina, lo sottolineo perchè non c'è colore che tengano davanti alla morte. Pri...

Questo il commovente testo affisso da una tifosa juventina alla cancellata del Franchi: "Ciao Davide, sono una tifosa Juventina, lo sottolineo perchè non c'è colore che tengano davanti alla morte. Prima di essere tifosi infatti siamo uomini. Ho finito di lavorare e sono venuta qui a salutarti. Da lassù potrai solo essere felice, che Dio consoli chi è rimasto qui. La tua morte mi ha toccato il cuore... Sono qui e penso di essere la voce di Torino "Sei grande." Che il tuo non esserci più sia da monito per tutti i tifosi. Il calcio è uno sport, la vita un'altra cosa. Vogliamoci bene fino a che possiamo. Noemi."