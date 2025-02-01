Thiago Motta scioglie i dubbi: "Fagioli convocato contro l'Empoli. Può dimostrare di poter giocare"

Fagioli? Quando si gioca si è felici, quando non si gioca lo si è meno. Fa parte del gioco

L'allenatore della Juventus, Thiago Motta, nella conferenza stampa della vigilia del match contro l'Empoli, si è soffermato sulla situazione di Nicolò Fagioli, centrocampista accostato alla Fiorentina in questa finestra di mercato. Queste le sue parole riportate da TMW:

"Fagioli sarà convocato. Ha giocato meno ma può cambiare la sua storia. E riesco anche a capirli, quando si gioca si è felici, quando non si gioca lo si è meno. Fa parte del gioco. Lui, come gli altri, ha la possibilità di dimostrare di poter giocare".

Pedullà: “Ndour non esclude Fagioli, la Fiorentina può fare 2 centrocampisti. Serve però una cessione”

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