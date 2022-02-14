Thiago Motta: "Complimenti alla Fiorentina, è difficile giocare con una squadra che pressa così"

L'allenatore dello Spezia Thiago Motta molto sportivamente ha fatto i complimenti alla Fiorentina per come ha giocato la partita

Thiago Motta, tecnico dello Spezia, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Fiorentina: "È stata una gara difficile contro una buona squadra che vuole avere il controllo del gioco. Abbiamo subito, poi siamo riusciti a pareggiare e abbiamo avuto la palla per andare in vantaggio. Faccio però i complimenti alla Fiorentina per il gioco e per il risultato, ma li faccio anche ai miei giocatori. Peccato per il risultato ma dobbiamo continuare così".

Ha trovato la quadratura del cerchio con la sua squadra. Quanto la sente sua?

"Durante la partita dobbiamo restare uniti, nelle due fasi, per non concedere contropiedi. Dobbiamo scegliere quando pressare alto e quando invece lasciare un po' di spazio agli avversari. Ripeto, dico bravi ai miei ragazzi, stanno mettendo tanta energia in campo".

I suoi attaccanti hanno fatto fatica a tenere palla e a far salire la squadra.

"La Fiorentina pressa molto alto, cerca di giocare e di fare gli uno contro uno. Lasciano spazio dietro. È vero che potevamo lavorare tra le loro linee, a volte ci è riuscito Verde. Potevamo trovare più spazio ma la Fiorentina è abituata a giocare così ed è molto difficile giocare contro di loro. Dovevamo essere più bravi ad attaccare la profondità".

Anche stasera avete preso dalla distanza. Sono 10 da fuori area, cosa può fare per ovviare a queste situazioni?

"È possibile che possa succedere quando le squadre ti attaccano e vai a difendere in area. Possiamo migliorare ma non dimentichiamo che abbiamo di fronte una squadra che attacca molto in area di rigore. Abbiamo difeso bene, peccato per aver preso un gol così alla fine. Fa male perdere una partita alla fine ma la strada è quella giusta e lo spirito è giusto. Sono contento della prestazione della squadra". Lo riporta Tuttomercatoweb.com

CHE SHOW DI ODRIOZOLA SOTTO LA CURVA DEI TIFOSI VIOLA

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