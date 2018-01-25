Thereau ci prova per il Verona. Pioli ci spera, se non ce la fa spazio ad Eysseric
Il Corriere dello Sport oggi in edicola torna sulle buon condizioni di Cyril Thereau, che da un paio di giorni si sta allenando in gruppo e punta ad essere convocato per la partita contro il Verona. P...
A cura di Redazione Labaroviola
25 gennaio 2018 11:30
Il Corriere dello Sport oggi in edicola torna sulle buon condizioni di Cyril Thereau, che da un paio di giorni si sta allenando in gruppo e punta ad essere convocato per la partita contro il Verona. Pioli ci spera, se non dovesse farcela potrebbe toccare di nuovo ad Eysseric, a caccia del riscatto dopo una prova per niente positiva contro la Sampdoria.