Thereau giocherà al fianco di Simeone a Verona. E intanto Saponara torna disponibile per Pioli

A Verona toccherà al nuovo acquisto viola Cyril Thereau. Sarà lui il jolly in attacco secondo La Nazione

L’apriscatole Cyril Thereau. L’attaccante della Fiorentina scalda i motori. Ha già segnato due reti in campionato, a Verona sarà la spalla di Simeone in attacco. E contro gli scaligeri potrebbe tornare fra i convocati anche Riccardo Saponara. Così riporta questa mattina La Nazione.