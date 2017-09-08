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Thereau giocherà al fianco di Simeone a Verona. E intanto Saponara torna disponibile per Pioli

A Verona toccherà al nuovo acquisto viola Cyril Thereau. Sarà lui il jolly in attacco secondo La Nazione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 settembre 2017 12:23
Thereau giocherà al fianco di Simeone a Verona. E intanto Saponara torna disponibile per Pioli - Thereau Fiorentina
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L’apriscatole Cyril Thereau. L’attaccante della Fiorentina scalda i motori. Ha già segnato due reti in campionato, a Verona sarà la spalla di Simeone in attacco. E contro gli scaligeri potrebbe tornare fra i convocati anche Riccardo Saponara. Così riporta questa mattina La Nazione.

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