THEREAU È DELLA FIORENTINA, ALL'UDINESE 1,5 MILIONI DI EURO. DOMANI LE VISITE MEDICHE

A grande sorpresa Pantaleo Corvino piazza il suo colpo per l'attacco viola. Arriva Cyril Thereau alla Corte di Stefano Pioli

La Fiorentina ha concluso una importante operazione per il suo attacco: dall'Udinese arriva Cyril Thereau, colpo chiuso a sorpresa dalla Viola. Pantaleo Corvino ha ancora una volta sorpreso tutti in sede di calciomercato. Stefano Pioli avrà a disposizione un nuovo attaccante per la sua rosa: Cyril Thereau.

Il calciatore francese, come riporta 'Sky Sport', arriva a titolo definitivo dall'Udinese al termine di una trattativa lampo tra le due società per 1,5 milioni di euro e 500 mila euro di bonus. Domani ci dovrebbero essere le visite mediche a Firenze.

Flavio Ognissanti