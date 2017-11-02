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Thereau brucia tutti, si allena con il gruppo e potrebbe essere titolare domenica contro la Roma

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Cyril Thereau potrebbe essere a disposizione per la partita contro la Roma di domenica pomeriggio al Franchi. Il giocatore francese, fuori per infortunio, oggi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 novembre 2017 15:08
Thereau brucia tutti, si allena con il gruppo e potrebbe essere titolare domenica contro la Roma - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
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Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Cyril Thereau potrebbe essere a disposizione per la partita contro la Roma di domenica pomeriggio al Franchi. Il giocatore francese, fuori per infortunio, oggi ha svolto una parte di allenamento con il resto della squadra e quindi potrebbe anche essere clamorosamente della partita domenica. Decisivi saranno gli allenamenti di domani e quello di sabato.

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