Thereau brucia tutti, si allena con il gruppo e potrebbe essere titolare domenica contro la Roma

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Cyril Thereau potrebbe essere a disposizione per la partita contro la Roma di domenica pomeriggio al Franchi. Il giocatore francese, fuori per infortunio, oggi...

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Cyril Thereau potrebbe essere a disposizione per la partita contro la Roma di domenica pomeriggio al Franchi. Il giocatore francese, fuori per infortunio, oggi ha svolto una parte di allenamento con il resto della squadra e quindi potrebbe anche essere clamorosamente della partita domenica. Decisivi saranno gli allenamenti di domani e quello di sabato.