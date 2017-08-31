Thereau alle visite mediche: 'La più grande occasione della mia carriera. Ho gia parlato con Pioli e Corvino. So cosa vogliono da me'

Sarei potuto arrivare a Firenze già diversi anno fa. La Fiorentina è nel mio destino" così Cyril Thereau alle visite mediche

Prima giornata e visite mediche per il nuovo acquisto viola Cyril Thereau, l'attaccante francese ha parlato prima delle visite mediche, queste le sue parole: "La Fiorentina era nel mio destino, già qualche anno fa sarei potuto arrivare qui. Adesso finalmente tutto si è concretizzato. È la più grande occasione della mia carriera con una squadra con giocatori importanti e una tifoseria importante. Non sono venuto qua per fare il maestro dei giovani ma sarò un punto di riferimento per loro. Pioli e Corvino mi hanno già detto cosa vogliono da me"