The Sun: No di Ranieri alla Cina. Può tornare alla Fiorentina...

Il noto tabloid inglese accosta Ranieri alla Fiorentina...

Le notizie più altisonanti di ieri sono state la débâcle della Fiorentina e il clamoroso esonero di Claudio Ranieri sulla panchina del Leicester. Secondo quanto portato dal noto tabloid inglese "The Sun" il tecnico italiano non rimarrà a lungo senza panchina e avrebbe già rifiutato offerte dalla Cina. Vi è anche, visto l'imminente addio di Sousa sulla panchina viola, l'accostsmento alla panchina della Fiorentina, che Ranieri nella sua carriera ha già calcato. Che sia questo il nuovo futuro di Fiorentina e di Sir Claudio?