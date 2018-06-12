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The Guardian: il Liverpool compra Chiesa con i soldi di Coutinho. Prima offerta da 70 milioni...

Secondo l'autorevole quotidiano britannico The Guardian il Liverpool ha fatto prepotentemente irruzione nella corsa a Federico Chiesa. I Reds, forti dei soldi derivati dalla cessione di Coutinho al Ba...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 giugno 2018 17:06
The Guardian: il Liverpool compra Chiesa con i soldi di Coutinho. Prima offerta da 70 milioni... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Secondo l'autorevole quotidiano britannico The Guardian il Liverpool ha fatto prepotentemente irruzione nella corsa a Federico Chiesa. I Reds, forti dei soldi derivati dalla cessione di Coutinho al Barcellona, avrebbero già presentato una prima offerta da 62 milioni di sterline (pari a circa 70 milioni di euro, ndr) alla Fiorentina. Ma la cifra potrebbe salire ulteriormente, pur di accaparrarsi la talentuosa ala viola. In particolare, specifica il quotidiano, le inglesi - con Man Utd e City alla finestra, oltre a Klopp - hanno molta più liquidità delle milanesi e del Napoli e, per questo, più chance di far vacillare la Fiorentina.

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