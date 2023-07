TGR, Videocall in corso tra Fiorentina ed Empoli per chiudere Parisi. Accordo vicino

Secondo quanto riportato da TGR Toscana, la trattativa per portare Fabiano Parisi alla Fiorentina è alle battute finali. I dirigenti dei due club in questi minuti stanno parlando per limare gli ultimi dettagli e le distanze si riducono sempre di più. Questi il tweet della giornalista Sara Meini:

#Calciomercato, la #Fiorentina all’assalto. Le distanze si assottigliano. Videocall in corso con i dirigenti dell’Empoli per Fabiano #Parisi. Accordo vicino. La società viola vorrebbe presentarsi al meglio al #ViolaPark. Classe 2000, Naz U21:identikit perfetto #LiberateKataleya pic.twitter.com/MS0jsVTTwj — Sara Meini (@SaraMeini) July 10, 2023

