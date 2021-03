TG1, Prandelli ha avuto tachicardia e attacchi di panico dopo la partita persa contro il Milan

Il TG1 della RAI, ha ripercorso tutte le tappe che hanno portato alle dimissioni di Cesare Prandelli. Il tecnico aveva già manifestato una sorte di malessere dopo la gara vinta col Benevento. Le dichiarazioni in conferenza stampa di una grande stanchezza non lasciano dubbi in tal senso.

Ma, l’evento che avrebbe portato il mister alle dimissioni, sempre secondo il telegiornale, è stato un attacco di panico e tachicardia che il mister ha subito dopo la partita col Milan. Prandelli non avrebbe così più retto la pressione e avrebbe deciso per questo di andarsene. Nella sua lettera di addio ha anche spiegato che questa è stata la sua ultima avventura calcistica, in un mondo che non gli appartiene più