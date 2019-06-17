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Terzic: "Felice di essere viola, un'emozione incredibile. Sul suo futuro in Italia aggiunge..."

Queste le parole a La Nazione del neo acquisto viola, il terzino serbo Aleksa Terzic: "Ancora oggi non riesco a crederci: sono un giocatore di un top club come la Fiorentina dentro di me sento un’emoz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 giugno 2019 12:30
Terzic: "Felice di essere viola, un'emozione incredibile. Sul suo futuro in Italia aggiunge..." - BELGRADE, SERBIA - OCTOBER 19: Vujadin Savic of Crvena Zvezda reacts during the UEFA Europa League group H match between Crvena Zvezda and Arsenal FC at Rajko Mitic Stadium on October 19, 2017 in Belgrade, Serbia. (Photo by Srdjan Stevanovic/Getty Im
BELGRADE, SERBIA - OCTOBER 19: Vujadin Savic of Crvena Zvezda reacts during the UEFA Europa League group H match between Crvena Zvezda and Arsenal FC at Rajko Mitic Stadium on October 19, 2017 in Belgrade, Serbia. (Photo by Srdjan Stevanovic/Getty Im
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Queste le parole a La Nazione del neo acquisto viola, il terzino serbo Aleksa Terzic: "Ancora oggi non riesco a crederci: sono un giocatore di un top club come la Fiorentina dentro di me sento un’emozione incredibile. Penso che i viola siano la migliore scelta possibile per me".

Ha inoltre aggiunto sul compagno di nazionale Nikola Milenkovic e sul suo futuro: "Abbiamo parlato a lungo del club, della città e della tifoseria. Voglio imparare la vostra lingua e collezionare in campo più minutaggio possibile".

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