Terzic: "Felice di essere viola, un'emozione incredibile. Sul suo futuro in Italia aggiunge..."

Queste le parole a La Nazione del neo acquisto viola, il terzino serbo Aleksa Terzic: "Ancora oggi non riesco a crederci: sono un giocatore di un top club come la Fiorentina dentro di me sento un’emoz...

Queste le parole a La Nazione del neo acquisto viola, il terzino serbo Aleksa Terzic: "Ancora oggi non riesco a crederci: sono un giocatore di un top club come la Fiorentina dentro di me sento un’emozione incredibile. Penso che i viola siano la migliore scelta possibile per me".

Ha inoltre aggiunto sul compagno di nazionale Nikola Milenkovic e sul suo futuro: "Abbiamo parlato a lungo del club, della città e della tifoseria. Voglio imparare la vostra lingua e collezionare in campo più minutaggio possibile".