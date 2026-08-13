Terzic arriva a Roma per le visite mediche col Frosinone, il 29 sfiderà la Fiorentina per il centenario

L'esterno serbo torna in A dopo l'esperienza in viola

A tre anni dalla sua cessione al Red Bull Salisburgo, Aleksa Terzić è pronto a fare il suo ritorno nel calcio italiano. L'operazione per riportare in Italia il terzino sinistro serbo, nato nel 1999, è ormai alle fasi conclusive. Il calciatore è giunto a Villa Stuart per svolgere le visite mediche propedeutiche alla firma con il Frosinone, formazione impegnata nel rinnovare profondamente il proprio organico. Il destino regala subito una coincidenza suggestiva: il prossimo 29 agosto i giallazzurri affronteranno proprio la Fiorentina a Firenze, nel giorno delle celebrazioni per il Centenario del club viola. Terzić si congeda così dal Salisburgo dopo un triennio da 87 presenze complessive tra campionato, Coppa d'Austria, Champions League ed Europa League, arricchite da 3 reti e 12 assist.