Terzic a DAZN: ”Non soffro la competizione con Biraghi. Lui punto di riferimento per me”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il terzino della Fiorentina Aleksa Terzic ha parlato della presunta rivalità con Biraghi sulla fascia sinistra. Queste le sue parole:

”Non sento la rivalità con Biraghi, lui è in Serie A da tanti anni e conosce bene il calcio, per me è un punto di riferimento, lo reputo un elemento al quale ispirarmi e al quale chiedere consigli quando ne ho bisogno.”

TMW, KOKORIN HA DETTO SI AL LIMASSOL