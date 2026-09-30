Terremoto in Nazionale: Abodi attacca, Bianchedi si dimette: "I miei valori messi in discussione"

A poche settimane dalla sua nomina a Capo delegazione della Nazionale Italiana, la campionessa olimpica rassegna le dimissioni

Scoppia la bufera in Casa Azzurri. A poche settimane dalla sua nomina a Capo delegazione della Nazionale Italiana, Diana Bianchedi rassegna le dimissioni con una nota durissima che fa tremare i palazzi del calcio italiano.A scatenare la reazione dell'ex campionessa olimpica sono state le pesanti dichiarazioni del Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, riaccendendo uno scontro frontale tra politica e vertici federali."Integrità e valori": le parole d'addio. Nel suo comunicato di addio, la Bianchedi non le ha mandate a dire, spiegando di aver preso la decisione per proteggere il gruppo e la maglia azzurra:"Non posso accettare che la mia integrità e i valori che ho sempre rappresentato nello sport vengano messi ingiustamente in discussione."Un fulmine a ciel sereno che lascia la Nazionale senza una figura di riferimento istituzionale proprio alla vigilia di impegni cruciali, alimentando il dibattito sulla gestione della FIGC e sull'ingerenza della politica nelle decisioni sportive. [Copertina Il Fatto Quotidiano]