Terracciano: “Emozionato, Firenze casa mia, grazie Fiorentina per avermi rinnovato il contratto”

Oggi è il giorno del rinnovo di contratto con la Fiorentina di Pietro Terracciano fino al 2025, tramite Instagram è arrivato anche il ringraziamento del portiere viola che non nasconde la sua gioia:

“Descrivere l’emozione con poche righe non è semplice, posso solo dire che Firenze è casa mia, ringrazio la Fiorentina per avermi rinnovato la fiducia sia umana che professionale, ringrazio Federico Pastorello e Andrea Moretti per tutto ciò che hanno fatto per me in questi anni, da parte mia ci sarà la promessa di mettere tutto me stesso per questi colori. Forza Viola sempre #2025”

